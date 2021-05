Stiri pe aceeasi tema

- Migranții dau batai de cap, din nou autoritaților romane dupa ce s-a inregistrat, ieri, un nou incident grav. Pe șoseaua care leaga Șemlacu Mare și Gataia, polițiștii de frontiera au descoperit doi migranți care erau raniți. Imediat au fost chemate ambulanțele care i-au transportat pe migranții de origine…

- Unul dintre cei doi barbati care au fost prinsi, miercuri, sub un tractor pe care il reparau, in localitatea vasluiana Tupilati, a fost internat in stare grava la sectia de terapie intensiva care apartine de clinica ORL a Spitalului "Sfantul Spiridon" din Iasi. Sefa UPU din cadrul Spitalului "Sf.…

- Potrivit martorilor, scandalul a izbucnit pe malul Canalului Bega, pe Splaiul Nicolae Titulescu, nu departe de Gara de Nord. Acolo, mai multi migranti s-au incaierat, iar doi afgani au fost injunghiati. Acestia au reusit sa fuga pana pe Bulevardul Dragalina unde, din cauza ranilor, s-au prabusit. Oamenii…

- Un tanar de 23 de ani din Galati a ajuns, marti, in stare grava la spital dupa ce a cazut in gol de la etajul 5 al unui bloc in constructie. Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta Galati, Mihai Polinschi, victima a fost transportata la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului…

- Doctorul Hadrian Borcea, medic-sef al UPU-SMURD din cadrul Spitalului Judetean din Oradea, a precizat, luni, ca a avut pacienti care au refuzat oxigenoterapia, dupa afirmatiile facute de doctorita Flavia Grosan, informeaza eBihoreanul.ro. Controversata doctorița Flavia Groșan susținuse, intr-o intervenție…

- "Avem doar 20 de locuri și, in continuare, suntem asaltați de noi cazuri. Avem 8 pacienți in stare mai grava, in așteptare pentru un loc la ATI, dar aveam și alții in stare mai puțin grava. Principala problema ramane gasirea unui loc la urgențe. Cei 8 pacienți in stare mai grava sunt transportabili,…

- Spitalul de Urgența Bistrița are din nou zero paturi la Terapie Intensiva, secțiunea dedicata bolnavilor de Covid. Asta dupa o perioada in care unitatea medicala parea sa se aeriseasca și iși permitea chiar sa primeasca bolnavi in stare grava din alte județe. Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului…

- Fondatorul și liderul trupei rock Cargo, Adi Barar, are COVID și este internat in stare grava in sectia de terapie intensiva a Spitalului Judetean din Timisoara.Chitaristul a ajuns pe mana medicilor in urma cu doua zile.