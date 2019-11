Stiri pe aceeasi tema

- „Nu pot sa cred! Marele Iohannis are nevoie sa i se șopteasca in casca! Ca altfel nu este in stare sa raspunda la intrebarile presei. E clar acum de ce nu vrea confruntare directa cu Viorica Dancila: se teme ca nu-i va putea șopti nimeni raspunsurile!”, a scris senatorul PSD Florian Bodog pe Facebook,…

- Intr-o postare extrem de acida pe Facebook acesta reamintește ca debarcarea guvernului Dancila este meritul principal al național-liberalilor care nu au facut nici un compromis cu cei de la PSD: ”Noul Guvern este rezultatul luptelor pe care PNL le-a dus cu puterea socialista in ringul bataliei…

- Conducator auto depistat in trafic, in timp ce vorbea la telefonul mobil La data de 14 octombrie a.c., ora 19.24, un barbat, din comuna Nereju, a fost depistat de polițiști in timp ce conducea un microbuz pe raza municipiului Focșani și in același timp vorbea la telefonul mobil. De asemenea, in urma…

- Soferii din Romania vor fi sanctionati mai dur, incepand de astazi, daca folosesc telefonul mobil in timp ce conduc. Legislatia a fost inasprita din cauza numarului mare de accidente rutiere.

- Un studiu publicat in septembrie 2019, pe Carsurance, arata ca 21% dintre șoferii tineri implicați in accident rutier, au fost distrași de telefonul mobil, scrierea mesajelor in timpul condusului ne direcționeaza privire de la șosea pentru cel puțin 5 secunde. Totodata, AT&T atenționeaza asupra…

- O adolescenta de 14 ani a murit, dupa ce telefonul sau mobil lasat la incarcat peste noape a explodat pe perna, in timp ce dormea. Telefonul mobil a fost lasat in priza și potrivit informațiIlor...

- credite nebancare Pentru ca orice idee are nevoie si de sprijinul necesar pentru a fi pusa in aplicare, Provident iti vine in ajutor! Du-ti orice plan la bun sfarsit, fie ca este vorba de renovarea garajului sau achizitia unui nou televizor, cu credite nebancare de la Provident! Conditiile de aplicare…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud l-au depistat, in flagrant delict, pe un tanar de 18 ani, din Teiuș, care a sustras telefonul mobil al unei femei. Se pare ca, in dimineața zilei de 5 septembrie, tanarul ar fi profitat de faptul ca angajata unei instituții de…