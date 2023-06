Stiri pe aceeasi tema

- Fundașul central Robert Ivanov (28 de ani) e tot mai aproape de FCSB. Nascut din mama finlandeza și tata rus, internaționalul finlandez și-a incheiat contractul cu polonezii de la Warta Poznan. Gigi Becali este pe cale sa aduca unul dintre cei doi fundași centrali pe care ii vrea. In timp ce așteapta…

- Florin Gardoș (34 de ani), fost jucator al celor de la FCSB, spera ca Vlad Chiricheș, fostul sau coleg din centrul apararii roș-albaștrilor, sa dea curs ofertei lui Gigi Becali și sa se intoarca la vicecampioana Romaniei. Gardoș și Chiricheș au format unul dintre cele mai puternice cupluri de fundași…

- Gigi Becali, finanțatorul de la FCSB, a vorbit din nou despre posibilul transfer al lui Vlad Chiricheș (33 de ani), fundașul central de la Cremonese. Capitanul naționalei Romaniei este principalul obiectiv al lui Becali pentru perioada de transferuri din vara. In cazul in care ar accepta, Chiricheș…

- Vlad Chiricheș (33 de ani) se pregatește separat la Cremonese, acuzand o oboseala musculara dupa meciul cu Bologna, scor 1-5. Fundașul roman mai are un an contract, insa nu se știe daca va ramane la echipa in Serie B. Vlad Chiricheș a retrogradat matematic in Serie B, dupa ce Cremonese a pierdut la…

- Gigi Becali a anunțat ca l-a ofertat pe fundașul central Vlad Chiricheș (33 de ani), care a retrogradat in Serie B cu Cremonese in acest sezon. Ar fi revenirea lui Vlad o mutare inspirata pentru FCSB? Basarab Panduru și Florin Motroc au dezbatut subiectul. La 33 de ani, Chiricheș ar putea reveni la…

- Vlad Chiricheș a revenit pe teren dupa o pauza de aproape doua luni. Fundașul celor de la Cremonese a fost laudat de presa italiana dupa evoluția spectaculoasa impotriva campioanei AC Milan.

- Formatia Empoli, la care joaca Razvan Marin, a fost invinsa, vineri, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa lui Vlad Chiriches, Cremonese, intr-un meci din etapa a 30-a a campionatului Italiei, informeaza news.ro.Golul a fost marcat de Dessers, in minutul 4. Fii la curent cu cele mai noi…

- Alessandro Pezzoli, impresarul lui Andrea Compagno, a vorbit in presa italiana despre atacantul de la FCSB. Pezzoli a anunțat ca Andrea este urmarit de echipe din Serie A, dar și din strainatate. Campionatul Italiei este marele vis al lui Compagno, pe langa acela de a juca la naționala „Squadrei Azzura”.…