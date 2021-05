Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri incep evaluarile naționale de la finalul claselor a VI-a, a IV-a și II-a. Probele se susțin cu prezența fizica, indiferent de scenariile in care se afla unitațile de invațamant, a anunțat Ministerul Educației, anunța Mediafax. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, prima…

- Primii care vor sustine evaluarea nationala sunt elevii claselor a VI a, care vor incepe testarile miercuri, 12 mai 2021. Evaluarile nationale se fac cu prezenta fizica a elevilor.Saptamani de foc incep pentru elevii claselor mici, dar si pentru parintii acestora Intr un an atipic, creionat de pandemia…

- Elevii se vor intoarce la cursuri in data 5 mai, excepție facand clasele a VIII-a și a XII-a, care vor incepe cursurile in data de 10 mai, a declarat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Elevii de clasa a VIII-a revin la șoala pe data de 10 mai și au cursuri pana pe 11 iunie, deci mai au doar o luna…

- In 8 saptamani de școala, adica incepand cu data de 8 februarie, au fost folosite mai puțin de 2% din numarul total de teste antigen rapide puse la dispoziție pentru testarea in școli, spune ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Toți elevii ar putea reveni

- Examenele naționale se desfașoara dupa calendarul deja stabilit, iar pentru clasele terminale, structura anului școlar nu va fi modificata, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, dupa discuțiile cu reprezentanții elevilor și ai parinților. Celelalte clase au vacanța de primavara așa cum a fost…

- Elevii de clasa a II-a, a IV-a și a VI-a vor participa FIZIC la evaluarile naționale. Cand se vor desfașura Sorin Cimpeanu a informat luni seara, la Digi24, ca prin Ordinul comun de minstru s-a dipus ca elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a sa poata participa fizic la evaluarile naționale, rezultatele…

- OFICIAL| Elevii vor susține o EVALUARE NAȚIONALA pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Cum se va desfașura Sorin Cimpeanu anunța organizarea Evaluarilor Naționale de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Dupa ce anul trecut ele au fost anulate din cauza pandemiei COVID-19, “pentru anul acesta vom…

- „Regulile de distanțare și prudența trebuie respectate. In același timp, pentru acele școli care vor intra in scenariul roșu și care nu vor mai permite accesul elevilor din clasele terminale, a VIII-a și a XII-a, vom insista, vom propune pentru cei care sunt in masura sa aprobe aceste propuneri pe…