Miercuri, Camerei Deputaților va începe dezbaterea proiectelor de lege referitoare la educație La Camera Deputaților intra, miercuri, in dezbatere proiectele de lege ale educatiei, cel al invațamantului preuniversitar și cel al invațamantului superior. Printre amendamentele aduse se numara cele care vizeaza planul național de combaterea violenței in școli, ce trebuie sa fie pus in practica in termen de șase luni de la intrarea in vigoare a legii invațamantului preuniversitar, anunța Rador. Elevii și profesorii, victime ale unei situații de violența, vor avea servicii decontate de intervenție psihologica și psihoterapeutica. In salile de clasa nu vor fi instalate camere video, mustrarea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

