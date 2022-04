Mieii, mult mai ieftini în Piaţa Chiriac decât în hipermarket Se sacrifica de zor miei in Piata Chiriac din Craiova, singurul centru de sacrificare avizat din orasul nostru. Vanzarea merge bine, mai ales ca in comparatie cu hipermarketurile, crescatorii de ovine vand mieii mult mai ieftin. Pretul unui kilogram de miel, in viu, se vinde cu 20 de lei, iar cel gata taiat costa 35 de lei kilogramul. E drept, pretul este mai mare fata de cel de anul trecut, insa mult mai mic comparativ cu cel din hipermarketuri, unde carnea de miel depaseste si 60 de lei. „Eu zic ca merge bine vanzarea. Ieri am taiat 20 de miei, azi 15, iar maine as vrea sa mai tai inca 20. Ii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

