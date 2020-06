Mie imi place de fostul tau –Auzi fata, eu vreau sa iti spun ceva…-Spune-Mie imi place de fostul tau…-Si ce imi spui mie? … -Asa… te deranjeaza? -Nu are de ce sa ma deranjeze. Ia-l! E al tau, dar puteai sa imi spui duminica seara chestia asta. -De ce duminica? -Duminica am mancat pizza si au mai ramas cateva resturi. Poate daca imi spuneai ti le lasam pe alea. Articolul Mie imi place de fostul tau apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O mama iși ia la rost fiul de 19 ani: – Mai, tu imi ascunzi ceva? – Nu mama. De ce? Ce s-a intamplat? – Fata aia cu care umbli are un copil? – Nu mama, n-are. Ce ti-a venit? – Nu mai minti! Te-am auzit aseara cand vorbeai cu iubita la telefon si i-ai zis: «Noapte buna, te pup si pe tine si pe aia mica!»…

- Nu este pentru prima data cand SibiuNews atrage atenția asupra unui fenomen NOCIV care, iata, „scrie” tradiție” pe cladirile istoirice, stricand, de-a dreptul, farmecul Sibiului. La indemana lipsei bunului simț!!!

- Va fi un Festival restrans, pentru ca parte dintre proiecte au fost amanate. Dar va continua sa existe, cee ace este important avand in vedere condițiile speciale in care se desfașoara… Conform normelor, cu spații clar delimitate și distanțare intre...

- Ciprian Vlad este din Fagaraș și are 35 de ani. Pana de curand a manageriat un club in orașul sau, iar pe viitor iși dorește sa reușeasca sa puna pe picioare o afacere care sa ii ofere un confort material.

- Carmen Grebenișan s-a desparțit de iubitul ei, la scurt timp dupa ce s-a intors de la Asia Express. Acum, blonda traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un tanar student și face prima declarație despre povestea lor de dragoste.„Sunt bine cam din februarie. Nu are nicio legatura Asia Express…

- In afara de sandale, botine, pantofi stiletto sau ghete, din garderoba femeilor nu lipsesc perechile de teniși, ușor de asortat la orice ținuta, casual sau eleganta. Indiferent de culoare și model, tenișii sunt extrem de confortabili. In plus, cu cat contrastul dintre teniși și haine este mai neașteptat,…

- Pe 11 septembrie 2001 au murit 2.996 de oameni in New York. Rezultatul a fost 2 razboaie, 20 de ani de cheltuieli imense, trilioane de dolari cheltuiti. Au urmat aproximativ 4.500 de americani morti in Irak si 2.500 in Afganistan in 20 de ani de confruntari dramatice cu niste sclerozati convinsi ca…

- Lidia Buble se afla in izolare de aproape o luna, impreuna cu Razvan Simion, iubitul ei. Artista a acordat un interviu pentru revista VIVA!, in care a povestit cum iși petrece timpul acasa și ce ii place cel mai mult sa faca in aceasta perioada.„Trebuie sa recunosc ca mai devreme de ora 12:00 nu reușesc…