Micul ajutor al tatălui Copiii știu sa intinda o mina de ajutor atunci cind e nevoie. Este și cazul unui baiețel, care a hotarit sa nu-și lase tatal de unul singur in fața zapezii și a pus mina pe lopata. Cit de bine s-a descurcat vedeți in materialul video de mai jos: Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

