- Twitter a lansat functia Spaces, care permite utilizatorilor sa intre in camere virtuale in care pot purta conversatii audio in timp real, transmite CNBC. Compania a inceput sa testeze Spaces in noiembrie 2020, cu un numar limitat de utilizatori. Luni a inceput insa lansarea functiei la nivel global…

- Motorola iși extinde telefonul emblematic Edge Plus cu o noua interfața pentru computer desktop numita Ready For. Similar cu Samsung DeX, Ready For permite utilizatorilor sa conecteze smartphone-ul la un ecran mai mare (utilizand fie un cablu USB-C la USB-C, fie USB-C la HDMI), permițand Edge Plus (și…

- In ultimele zile, utilizatorii Netflix care impart acelasi cont au fost pusi sa-si verifice identitatea, trebuind sa introduca un cod trimis de serviciul american pe telefonul persoanei pe numele careia a fost creat contul. Netflix spune ca este vorba de o masura de securitate, menita sa impiedice persoanele…

- ​La nici doua luni dupa uriașul scandal SolarWinds, un alt scandal de hacking pare sa afecteze multe zeci de mii companii, fiind vorba de o vulnerabilitate a soft-ului Exchange al Microsoft. Numarul de companii afectate crește de la zi la zi și scandalul capata, din mai multe motive, amploare globala.…

- Microsoft a lansat un update important pentru Edge, noul browser al companiei, care aduce un spor semnificativ de viteza la pornirea acestuia și tab-uri verticale. Microsoft continua imbunatațirea noului sau browser web, preinstalat in Windows, conform profit.ro . Profitand și de pe urma faptului ca…

- ​Hackeri susținuți de guvernul chinez au exploatat bug-uri din soft-ul Exchange Server al Microsoft pentru a fura informații de la companii și organziații americane, a anunțat Microsoft. Compania spune ca grupul de hackeri este sofisticat și a încercat sa fure informații de la mai multe ținte…

- Microsoft a acuzat un grup chinez de spionaj cibernetic de atacuri asupra software-ului sau de server de poșta electronica, relateaza BBC potrivit mediafax. Compania de tehnologie a declarat ca hackerii aparțin unui grup susținut de stat, un „actor calificat și sofisticat”. Intr-o postare…

- Revolut, aplicația financiara cu peste 15 milioane de utilizatori a anunțat astazi operaționalizarea licenței sale bancare in Romania. Clienții din Romania care aleg sa foloseasca aplicația vor avea protecție pentru depozite in baza Schemei Europene de Garantare a Depozitelor, și vor primi servicii…