Microsoft renunță la Windows 10X înainte de a fi lansat vreodată Este probabil ca Windows 10X sa nu vina niciodata pe piața. In schimb, Microsoft iși depune eforturile in „noul Windows” pe care il construiește in jurul interfeței „Sun Valley”, potrivit unui nou raport. Microsoft nu va aduce pe piața varianta sistemului de operare Windows 10X in curand, poate chiar niciodata. Windows 10X ar fi trebuit sa fie raspunsul Microsoft la sistemul de operare Chrome – o varianta mai simpla de Windows 10 care ar fi trebuit sa debuteze mai intai pe PC-uri pentru educație și prima piața a lucratorilor de linie. Se așteapta ca Microsoft sa lanseze o „noua” varianta Windows… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

