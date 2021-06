Stiri pe aceeasi tema

- Compania a obtinut venituri de 108,52 de miliarde de dolari, fata de estimarea medie a analistilor de 104,47 de miliarde de dolari. Profitul pe actiune este de 15,79 de dolari, peste estimarea de 9,54 de dolari. Putine companii au beneficiat de cresterea comertului online in timpul pandemiei de Covid-19…

- Facebook a anunțat joi rezultate extrem de bune pentru primele trei luni ale anului: afacerile au crescut cu 46%, iar profitul net, cu 94%, în timp ce numarul de angajați a depașit în premiera 60.000. Compania a anunțat ca 1,88 miliarde de useri intra zilnic pe rețeaua Facebook. Compania…

- Investitiile in continut au crescut puternic fata de anul 2019, cand Amazon a cheltuit 7,8 miliarde de dolari. Amazon defineste cheltuielile pentru video si muzica ca fiind orice cost pentru licente si productie, precum si costurile asociate abonamentelor digitale si continutului vandut sau inchiriat.…

- Acordul are loc in timp ce ambele companii, care in 2019 au format un parteneriat pentru a automatiza activitati administrative precum documentarea, profita de pe urma dezvoltarii puternice a serviciilor de telemedicina, consultatiile medicale transferandu-se online in timpul pandemiei de Covid-19.…

- Microsoft a confirmat informațiile aparute în presa și a anunțat ca va cumpara, cu 16 miliarde dolari, compania Nuance Communications cu care compania condusa de Satya Nadella are un parteneriat din 2019. Microsoft are nevoie de o companie precum Nuance pentru a investi în cloud și în…

- Microsoft ar putea deveni in curand a doua companie americana care depaseste o capitalizare bursiera de doua trilioane de dolari, potrivit Business Insider. Pretul unei actiuni a crescut cu 1,34% la sfarsitul ultimei sedinte de tranzactionare, valoarea de piata a companiei ajungand astfel…

- Capitalizarea de piața a criptomonedelor a depașit luni un varf istoric de 2 trilioane de dolari, potrivit datelor CoinGecko și Blockfolio. Caștigurile din ultimele cateva luni au atras atat investitori instituționali, cat și mici investitori, relateaza Reuters, transmite digi24.