Microsoft închide pentru totdeauna magazinele offline Microsoft inchide pentru totdeauna magazinele offline din SUA. Aceasta decizie are legatura cu pierderile aparute in rezultatul pandemiei de coronavirus și faptului ca clienții lor au inceput sa cumpere mai activ online. Microsoft inchide definitiv toate magazinele sale fizice de vinzare cu amanuntul și le transfera online. O astfel de decizie a fost luata dupa inchiderea temporara a majorita Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul american Microsoft a anuntat vineri ca isi va inchide aproape toate magazinele fizice din lume, in conditiile in care cea mai mare parte a vanzarilor sale se face in prezent online, transmite AFP, citata de Agerpres.Potrivit informatiilor publicate pe site -ul sau, Microsoft are 72 de magazine…

- SONDAJ BestJobs: "Aproape jumatate (46,4%) dintre angajatii care impart biroul de acasa cu copiii lor recunosc ca le este greu sa isi organizeze eficient activitatea in conditiile in care trebuie sa se ocupe, pe langa sarcinile de serviciu, si de solicitarile copiilor", arata un sondaj efectuat de…

- Curtea Constitutionala a admis, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind neconstitutionalitatea legii initiate de PSD, care prevede ca invatamantul prescolar, scolar, preuniversitar si universitar se poate desfasura si online pe perioada starii de urgenta sau de asediu. Legea a fost…

- Pandemia de coronavirus a schimbat contextul economic si al serviciilor atat de mult, incat unii au pus lacat pe usa, altii si-au restrans activitatea si lucreaza la un minim posibil. Pentru multi a fost nevoie de o readaptare si nimic mai mult. O confuzie a existat si in privinta service-urilor,…

- Consiliul Judetean al Elevilor Galati a anuntat, de aceea, ca s-a alaturat asociatiei Rotaract, in cadrul proiectului intitulat „Acces la educatie!” pentru a sprijini elevii din medii defavorizate care nu beneficiaza de instrumentele digitale necesare pentru a participa la orele online.

- Aproximativ 4.000 de elevi din județul Alba nu au laptopuri sau tablete acasa, pentru a participa la cursurile online solicitate de Ministerul Educației. Alți 2.000 nu au acces la internet, din diferite motive. Datele provin chiar de la inspectorul școlar general, Cornel Sandu. In aceste condiții,…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca va convoca un Comitet Executiv online al PSD pentru a decide daca se opun starii de urgența. Ciolacu a explicat ca iși dorește masuri clare și transparente, dar și sa afle cum au plecat 195 de oameni din Suceava catre Germania, in condițiile…

- In urma stabilirii starii de urgența in legatura cu pandemia provocata de Covid-19, Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a oferit recomandari sporite pentru unitațile ce comercializeaza produse alimentare, alimentație publica, inclusiv servicii catering, precum și pentru intreaga populație…