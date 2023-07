Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft a raspuns autoritatii britanice spunand ca ia in considerare modul in care tranzactia ar putea fi modificata pentru a raspunde preocuparilor formulate de Autoritatea pentru Concurenta si Piete (CMA) din Marea Britanie, primul organism de reglementare care a blocat tranzactia. Toate partile…

- Audierile celor de la Microsoft pentru a finaliza tranzactia Activision-Blizzard scot din nou la lumina detalii despre produse ale rivalilor. Mai precis e vorba despre consola portabila Sony PS5 Project Q, al carei pret il aflam azi. Microsoft a partajat informatii despre noua consola portabila, iar…

- Autoritatea pentru Concurenta si Piete (CMA), autoritatea de reglementare antitrust din Marea Britanie, a refuzat acordul in aprilie, declarand ca ar putea afecta concurenta pe piata in curs de dezvoltare a jocurilor in cloud. Microsoft a depus recursul promis la Tribunalul de Apel al Concurentei (CAT),…

- Comisia Europeana, bratul executiv al UE, a declarat ca Microsoft a oferit remedii in domeniul in curs de dezvoltare al jocurilor in cloud, care au eliminat preocuparile antitrust. Aceste remedii s-au concentrat pe a permite utilizatorilor sa transmita in flux jocurile Activision pe care le achizitioneaza…

- Microsoft a semnat un acord pe 10 ani cu compania Nware pentru a aduce jocuri video pentru Xbox si ale Activision Blizzard pe platforma spaniola de jocuri in cloud, la cateva zile dupa ce Marea Britanie a blocat preluarea de 69 de miliarde de dolari a creatorului Call of Duty, transmite Reuters.Acordul…

- Brad Smith, președintele Microsoft, a raspuns in termeni duri joi deciziei Marii Britanii de a bloca achiziția de catre gigantul american de software a studioului Activision Blizzard, tranzacție care ar fi fost cea mai mare din istoria Microsoft, dar și din istoria industriei de gaming, relateaza Reuters.

- Marea Britanie blocheaza achiziția de catre Microsoft a producatorului jocului „Call of Duty”, Activision Blizzard, in valoare de 69 de miliarde de dolari, de teama ca aceasta tranzacție contravine concurenței in domeniul jocurilor in cloud. Este o lovitura neașteptata pentru cea mai mare tranzacție…

- Autoritatea britanica din domeniul concurenței blocheaza propusa tranzacție prin care Microsoft vrea sa preia compania Activision Blizzard, pentru 69 miliarde dolari. Tranzacția a starnit ingrijorari și in UE și in SUA și cele intamplate arata ca guvernele se opun tot mai mult marilor tranzacții din…