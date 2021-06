Microsoft dezvoltă un dispozitiv de streaming pentru serviciul său de gaming în sistem cloud asemănător Netflix Compania mizeaza ca viitorul jocurilor video va fi un model bazat pe abonament, in care oamenii platesc o anumita suma de bani in fiecare luna pentru a avea acces la o multitudine de titluri. Serviciul sau Xbox Game Pass face exact acest lucru, oferind acces la o biblioteca de jocuri dezvoltata atat in ​​interior, cat si de studiouri terte. Descarcarile sunt in mare parte digitale, dar anul trecut a fost adaugat un sistem de streaming, Microsoft lansand public Xbox Cloud Gaming. Functia este un fel de ”Netflix pentru jocuri”, permitand jucatorilor sa joace jocuri gazduite pe servere la distanta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

