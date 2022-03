Microsoft afişează reclame în Windows 11 Sunt multe lucruri bune de spus despre Windows 11, dar si cateva rele, iar daca ne luam dupa cea mai noua scapare legata de viitoare actualizari, balanta ar inclina mai mult spre rau. Microsoft ar fi gata sa integreze reclame in mai multe produse ale sale. De aceasta data e vorba despre File Explorer din Windows 11 , lucru confirmat de cativa Windows Insideri. Utilizatorul Twitter Florian B , care este si MVP Windows Insider a partajat o captura de ecran (cea de mai jos) din Windows 11 File Explorer, cu o reclama care promova Microsoft Editor. Reclama apare in cel mai nou build din Windows Insider… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Xiaomi este una dintre cele mai mari surprize pe piața europeana a smartphone-urilor a ultimilor ani, un producator ce a reușit sa contabilizeze pe deplin declinul Huawei , care a survenit pe fondul restricțiilor impuse de fosta Administrație Trump. Mișcarile din partea concurenței au fost rapide, insa…

- Sony ne-a obisnuit sa isi lanseze mai tarziu decat alti mari producatori de telefoane flagshipurile. Si chiar daca le anunta devreme, de obicei este un ecart intre anunt si debutul in magazine, mai ales pe piata din Europa. De aceea e curios sa aflam detalii despre Xperia 5 IV deja. Teoretic asteptat…

- La exact un an de la lansarea lui Mi 11, Xiaomi urmeaza sa lanseze succesorul pe 28 decembrie, a anuntat compania prin intermediul contului sau oficial Weibo. Noua gama se va numi seria Xiaomi 12, ca urmare a deciziei companiei de a renunta treptat la branding-ul Mi la inceputul acestui an. Gama din…

- Anul trecut s-au vândut în lume 1,35 miliarde de smartphone-uri, cu 70 de milioane mai multe decât în 2020, arata datele IDC. Ultimul trimestru a fost unul record pentru Apple care a livrat aproape 85 de milioane de unitați, iar Samsung a fost de doi, cu aproape 69 milioane.…

- Xiaomi a lansat global telefoanele Redmi Note 11 Pro 4G si Redmi Note 11 Pro 5G pe 26 ianuarie, dezvaluind dotarile variantelor europene de telefoane, dar si preturile lor. Avem de-a face cu telefoane midrange, dar unele care pun la bataie senzori foto Samsung ISOCELL HM2 de 108 MP, plus ecrane OLED…

- "E posibil ca FB sa admita asemenea șarlatanii, sa permita unor nemernici sa speculeze, prin asemenea minciuni, necazul si depresiile obezilor si consecințele lor??!! Acești ne-oameni se bazeaza pe naivitatea si frustrarile obezilor, chinuiți și creduli, care spera ca pot slabi cu mizeriile de pastile,…

- Moartea Raisei, fetita ucisa pe trecerea pentru pietoni de un politist care circula cu viteza, dar si alte evenimente cu politisti implicati, petrecute in ultimele zile, repun in discutie o mai veche problema semnalata de sindicate: incadrarile din sursa externa.

- In fiecare an, mai ales in toiul sarbatorilor de Craciun, mulți producatori din industria auto publica materiale video prin care fac iși promoveaza modelele, dar și spiritul invernal. Anul acesta, cele mai interesante clipuri au fost publicate de Audi, BMW, Chevrolet și Lamborghini. AUDI Audi a realizat…