Stiri pe aceeasi tema

- Un tinar de 25 de ani din raionul Criuleni, anunțat in cautare internaționala de Interpol in anul 2019, a fost extradat din Polonia in Republica Moldova. Acesta era anunțat in cautare la solicitarea Inspectoratului de Poliție Criuleni, in baza unei cauze penale, fiind suspectat de rapirea unei persoane…

- Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, este acuzat de consilierii municipali ai Partidului Actiune si Solidaritate ca incearca sa fraudeze alegerile parlamentare in Chisinau in favoarea PSRM.

- Avocatul Charles Consigny este ingrijorat de rezultatele unui sondaj care arata ca francezii sunt majoritari in favoarea obligației de a purta o masca in exterior. Este o consecința logica a intruziunii statului in viața oamenilor, crede el. Le Figaro: Potrivit unui sondaj BVA, doua treimi…

- Tedros ar intenționa sa candideze pentru un al doilea mandat de cinci ani la conducerea OMS, scrie site-ul de informatii specializat in domeniul sanatatii, Stat News , citand un spropiat al acestuia, potrivit AFP și Reuters.OMS nu a confirmat insa, pana acum, aceasta informație, potrivit Agerpres, care…

- Federația Romana de Fotbal nu a hotarat nimic intr-un caz cu tentativa de mituire a arbitrului in Liga 3, la meciul Bucovina Radauți - Știința Miroslava, scor 1-1, deși „centralul” a raportat totul. Singura masura l-a vizat pe conducatorul unui club care a cerut urgentarea judecații. Comisia de Disciplina…

- Un plan al guvernului norvegian de dezincriminare a consumului de droguri pentru toata lumea, de la episodici la dependenți mari de droguri, a fost stopat vineri de principalul partid de opoziție, Partidul Laburist, potrivit AFP.Guvernul de centru-dreapta a dezvaluit în februarie un plan pentru…

- Motorul de cautare Google a blocat anul trecut peste 99 de milioane de anunturi legate de COVID-19, in care se facea referire la tratamente ''miraculoaese'', la masti - in perioada cand acestea erau greu de gasit - si inclusiv la vaccinuri care de fapt erau false, potrivit unui raport publicat miercuri…