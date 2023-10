Stiri pe aceeasi tema

- La aproape doi ani distanța de la anunțul inițial, Microsoft a incheiat, in sfarșit, achiziția publisher-ului de jocuri video Activision Blizzard. Chiar daca aceasta achiziție primise avize favorabile din partea autoritaților din intreaga lume, in Marea Britanie, CMA (Competition and Markets Authority)…

- Producatorul jocului ”Call of Duty”, Activision Blizzard, isi va vinde drepturile de streaming catre Ubisoft Entertainment, intr-o noua incercare de a obtine aprobarea autoritatii britanice de reglementare antitrust pentru preluarea sa de 69 de miliarde de dolari de catre Microsoft, transmite Reuters.…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Japan Industrial Partners, Inc a preluat Toshiba Corporation”, anunta autoritatea de concurenta. Japan Industrial Partners, Inc. (JIP) nu are filiale in Romania, dar a realizat vanzari pe teritoriul tarii prin intermediul companiilor sau al fondurilor…

- O posibila actiune colectiva depusa joi, la tribunalul federal din New Jersey, de catre o pereche de mari firme reclamante din SUA, este cel mai recent din cel putin noua cazuri impotriva companiilor elvetiene Givaudan si Firmenich, care fuzioneaza cu grupul olandez de produse chimice DSM; International…

- Aprobarea provizorie a preluarii de catre Autoritatea pentru Concurenta si Piete (CMA) – cea mai mare din toate timpurile efectuata de Broadcom – vine in urma acceptarii autoritatilor de reglementare din Uniunea Europeana, saptamana trecuta, dupa ce Broadcom a oferit remedii de interoperabilitate unor…

- Cele doua companii au convenit initial sa finalizeze tranzactia pana pe 18 iulie, dar respingerea acesteia de catre autoritatile de reglementare din SUA si Regatul Unit a amanat preluarea. Daca Microsoft nu ar fi prelungit termenul limita pentru tranzactie, compania ar fi putut fi intr-o criza, pentru…

- Dupa o disputa care s-a intins pe prea multe luni deja, Sony si Microsoft au cazut la pace. Disputa se tragea din achizitia Activision-Blizzard de catre Microsoft , care ar fi pus in pericol disponibilitatea jocurilor Call of Duty pe consolele PlayStation. Ei bine Microsoft si Sony au semnat o intelegere…

- Microsoft a semnat un acord pentru a pastra “Call of Duty” pe PlayStation in urma achiziției Activision Blizzard, a anunțat duminica, intr-un tweet, directorul executiv al Microsoft Gaming, Phil Spencer, transmite Reuters. Sony a ajuns la un acord cu Microsoft pentru “Call of Duty”, pentru a pastra…