Stiri pe aceeasi tema

- ​Este cea mai mare achiziție din tehnologie: Microsoft va plati 68,9 miliarde dolari pentru compania care a dezvoltat jocuri precum Call of Duty, World of Warcraft și Candy Crush, o companie care a fost macinata de scandaluri interne în ultimul an. Achiziția va crește cu 50% veniturile Microsoft…

- Samsung spune ca profitul operațional al companiei a crescut cu 52% în ultimul trimestru al anului, pâna la nivelul de 11,5 miliarde dolari, pe fondul cererii tot mai mare de procesoare. Cifra de afaceri a crescut cu 23%, spre 60 miliarde dolari. Samsung a ajuns la o capitalizare de piața…

- Apple a devenit luni prima companie care reuseste sa depaseasca pragul de 3.000 de miliarde dolari capitalizare de piata, dupa ce actiunile companiei au atins valoarea de 182,65 dolari. Apple a depasit valoarea de 1.000 de miliarde in 2018, doi ani mai tarziu a trecut de 2.000 de miliarde, iar 17 luni…

- Cifra de afaceri a producatorilor de vin din Romania va creste cu 20% in acest an, de la un nivel de 1,7 miliarde lei in 2020, Romania avand cel mai mare avans anual estimat al productiei de vin din UE in 2021, potrivit analistilor unei companii care furnizeaza solutii de informatii de afaceri in…

- Actiunile Apple au crescut miercuri cu 1,6%, la 174 de dolari pe unitate. Pentru a atinge o capitalizare de 3.000 de miliarde de dolari actiunile Apple ar trebui sa fie tranzactionate la 182,85 dolari pe unitate. Titlurile Apple au crescut cu circa 30% in acest an, dupa un avans de 80% in 2020. Prin…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a Grupului KMG International, a inregistrat, in primele noua luni din 2021, rezultate financiare in crestere, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, rezultatul net consolidat consemnand o valoare negativa de 57,8 de milioane dolari, cu o revenire de circa…

- Profitul producatorului national de gaze Romgaz a crescut cu 22,7%, in primele noua luni ale acestui an, pana la 1,156 miliarde lei, fata de perioada similara a anului trecut, pe fondul unei majorari a productiei de gaze cu 15,9%, potrivit raportului companiei transmis la Bursa de Valori Bucuresti.…

- Life is Hard, companie de tehnologie listata la BVB pe piata AeRO, anunta ca a inregistrat in trimestrul 3 o cifra de afaceri de 15,9 milioane lei, cu 290% mai mare decat in aceeasi perioada a anului precedent, si un profit net de 2,7 milioane de lei, in crestere cu peste 900%. Potrivit unui…