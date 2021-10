Stiri pe aceeasi tema

- Inca un accident grav a avut loc in aceasta dimineața pe șoselele din Romania. In acest caz, un microbuz s-a rasturnat intr-un șanț, in localitatea Bologa, județul Cluj. In urma incidentului, șapte persoane, dintre care patru minori, au ajuns la spital, pentru ingrijiri medicale de specialitate.

- Politistii au testat cu aparatul etilotest, conducatorul autoturismului, rezultatul fiind negativ.In aceasta dupa masa, politistii Compartimentului Rutier din cadrul Politiei orasului Beclean au intervenit la un accident rutier pe Drumul National 17 in localitatea Sieu Sfantu.Un autoturism condus de…

- O mașina s-a rasturnat sambata dimineața pe DN17 in județul Bistrița-Nasaud. Patru persoane sunt ranite, iar una dintre acestea a ramas incarcerata. Toate victimele sunt din județul...

- O mașina s-a rasturnat sambata dimineața pe DN17 in județul Bistrița-Nasaud. Patru persoane sunt ranite, iar una dintre acestea a ramas incarcerata. Toate victimele sunt din județul Botoșani, potrivit mediafax.ro. Accidentul s-a produs pe Drumul Național 17 intre localitațile Podirei și Șieu…

- Șase persoane ranite in urma prabușirii unui pod in județul Teleorman Foto: Arhiva/ IGSU RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Realizator: Un pod, care trece peste râul Vedea, s-a prabușit în aceasta dimineața în județul Teleorman. Au fost și câteva persoane…