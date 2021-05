Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta diminața, cinci persoane au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat in afara parții carosabile, in localitatea Balcești. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Valcea, membrii echipajelor SMURD din cadrul ISU Valcea și SAJ Valcea au fost solicitați…

- In coliziune au fost implicate trei autoturisme, iar un copil de 5 ani a fost ranit, potrivit polițiștilor dambovițeni. Minorul a primit ingrijiri medicale din partea paramedicilor ajunși la fața locului.“Din primele date a avut loc o coliziune intre doua autoturisme. Ulterior, in urma impactului, unul…

- Un șofer s-a rasturnat cu mașina pe care o conducea pe acostament, la Nisporeni. Cinci persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dintre care o minora de 15 ani. Totul a avut loc in aceasta dimineața, la ora 03:15 pe traseul Nisporeni-Milești in apropiere de satul Paruceni. Informația a fost confirmata…

- Accident pe traseul Nisporeni-Milești in apropiere de sat.Paruceni r-nul Nisporeni. Conducatorul unui autoturism de model Dacia Sandero a pierdut controlul volanului și a derapat de pe traseu, inversindu-se.

- Un microbuz de transport marfa și un autoturism s-au ciocnit asta seara pe raza localitații Plopeni. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, doua persoane, neincarcerate, conștiente și cooperante, primesc ingrijiri medicale. Intervin pompierii militari cu un echipaj de descarcerare,…

- Incendiu intr un bloc din Tulcea. O persoana a fost evacuata si alta a primit ingrijiri medicale.Pompierii militari tulceni au fost solicitati sa intervina la un incendiu anuntat prin intermediul numarului unic pentru apeluri de urgenta 112, in jurul orei 12:25, la un imobil de locuinte tip bloc din…

- Pompierii de la ISU Timiș au fost solicitați, luni, in jurul orei 13, sa intervina la un accident feroviar in localitatea Padureni. In accident a fost implicat trenul regio Moravița – Timișoara și un autotren. In tren se aflau 20 de calatori. In urma impactului, șoferul autotrenului a suferit leziuni…

- Un accident in care au fost implicate un microbuz cu zece pasageri, intre care si cinci copii, si un autoturism a avut loc, marti dupa-amiaza, pe DN 13, intre Brasov si Feldioara. Unsprezece persoane primesc ingrijiri medicale, iar traficul rutier este blocat.