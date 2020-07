Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul de miercuri, din Arad, in urma caruia o femeie a murit și alte patru persoane au fost ranite, s-a produs din cauza unei conducatoare auto care depașea neregulamentar, au stabilit polițiștii, anunța MEDIAFAX.Reprezentanții Poliției Arad au transmis ca, din primele cercetari, accidentul…

- Cinci persoane au fost ranite, miercuri seara, dupa ce doua masini s-au ciocnit pe o șosea din județul Arad. Conform ISU Arad, accidentul s-a produs intre Santana și Zimandu Nou, pe DJ 791, intre doua mașini. Cinci persoane – doua femei și trei barbați – au fost ranite in urma impactului. La sosirea…

- Microbuz cu romani, implicat intr-un grav accident, pe o șosea din Cehia. Din primele informații furnizate de presa ceha, autovehiculul a fost spulberat de un TIR, inainte de granița cu Germania. O romanca a murit, iar alți șapte sunt gravi raniți. Doi se afla in coma.

- La fața locului au intervenit o autospeciala de descarcerare și o autospeciala de stingere cu modul de prim ajutor și un echipaj SMURD. Accidentul s-a produs, pe DN 3, la ieșire din Ciocarlia spre Cobadin, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal, conform Replica. Din primele…

- Un grav accident de circulație a avut loc pe șoseaua care leaga Constanța de Tulcea. Doua autoturisme s-au izbit violent, iar o femeie a decedat pe loc, urmand ca o alta și un barbat sa fie transportați in stare grava la spital. In urma cu puțin timp și a doua femeie, șoferița, a murit. Aceasta era…

- Echipajele de urgența au fost solicitate sa intervina la Cerașu, joi dimineața, dupa ce mai multe persoane au fost ranite in doua accidente rutiere petrecute in același loc, aproape in același timp. Trei persoane au fost ranite dupa ce, in jurul orei 10.00, mașina in care se aflau a intrat…

- Accidentul a avut loc pe N240, in apropiere de Medemblik, in nordul Olandei. Din primele date, se pare ca șoferul microbuzului circula pe un drum cu prioritate și a fost lovit in plin de un autoturism condus de o tanara de 23 de ani care a intrat de pe o șosea laterala fara sa se asigure. Impactul…