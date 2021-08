Doamnelor și domniilor voastre, noi nu știm nici sa facem statui, nici sa preparam clovni. Nu avem imaginație nici in poreclele de virtute – Zana, Slugoaia sau Slujirea, Regele, Briliantul, Mourinho de Romania, Chemarea sau Uitarea, Nemarginirea, poate Marea etc – nici in aratarile de rigola – Bot, ala incleiat la vorba și la minte […] The post Microbii nimicniciei traforate first appeared on Ziarul National .