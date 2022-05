Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta au cultivat, pentru prima data, plante de pe Terra in cateva grame de sol lunar, transportat cu decenii in urma de astronautii programului Apollo, scrie Le Figaro. Acest succes alimenteaza speranta ca intr-o zi ar putea fi posibila cresterea plantelor direct pe Luna. Acest lucru ar…

- Care este orașul din Romania cu cei mai triști tineri din țara. STUDIU Care este orașul din Romania cu cei mai triști tineri din țara. STUDIU Cei mai nefericiți oameni din țara sunt constanțenii, arata un studiu realizat cu ocazia Zilei Tineretului. Oamenii sunt nemulțumiți de viața tot mai scumpa și…

- Oamenii de știința au descoperit care este inamicul numarul 1 al deșeurilor de plastic, in contextul in care se cunoaște faptul ca acestea se degradeaza foarte greu. Astfel, cercetatorii anunța ca au inventat o varianta de enzima despre care spun ca poate descompune deșeurile de plastic in numai cateva…

- Guvernul rus va aloca 387 de milioane de ruble (circa 4,8 milioane de dolari) pentru a produce Mir-19, un nou medicament anti-COVID-19 dezvoltat de oamenii de stiinta rusi, relateaza luni Xinhua, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Oamenii de știința au analizat probe de sange de la cațiva adulți sanatoși și au facut o descoperire complet neașteptata, ce scoate la iveala o problema cat se poate de serioasa: prezența microparticulelor de plastic in sange.

- Pentru prima data, oamenii de știința au identificat microparticule de plastic in sangele uman, transmite The Guardian. Aceasta descoperire demonstreaza ca particulele de plastic pot migra in corpul omului și se pot depune in unele organe. Cercetatorii nu au inca dimensiunea consecințelor asupra sanatații,…

- Un studiu arata ca poluarea cu microparticule de plastic a fost detectata pentru prima data in sangele uman. Oamenii de stiinta au identificat particule minuscule la aproape 80% dintre persoanele testate.

- Robert Pattinson a facut multe sacrificii pentru a juca rolul principal in filmul „The Batman”. Actorul, in varsta de 35 de ani, s-a pregatit luni de zile pentru rolul pe care l-a avut. Chiar inainte de pandemie, Robert Pattinson a primit vestea ca va avea rolul lui Batman in cel mai nou film. Actorul…