Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, la Palatul Cotroceni, dupa o ședința de lucru cu membrii Guvernului Orban, pe tema epidemiei COVID-19 , ca s-a ajuns la concluzia, ținand cont ca numarul infectarilor nu a crescut semnificativ dar nici nu a scazut semnificativ, ca „este posibil sa continuam…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, la Palatul Cotroceni, dupa o ședința de lucru cu membrii Guvernului Orban, pe tema epidemiei COVID-19 , ca s-a ajuns la concluzia, ținand cont ca numarul infectarilor nu a crescut semnificativ dar nici nu a scazut semnificativ, ca „este posibil sa continuam…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a afirmat, miercuri, ca dupa 15 mai nu se vor putea organiza nunti cu sute de persoane și ca abia in luna august este posibila o relaxare, dar nu cu „sute de mii de persoane”. „Cu parere de rau nu pot da un raspuns pozitiv pentru ca nuntile romanilor in perioada in…

- O relaxare a restricțiilor ar putea fi posibila dupa 15 mai, daca numarul cazurilor de infectare cu coronavirus și al deceselor va scadea, a declarat marți președintele Klaus Iohannis. El a spus ca relaxarea acestor restricții va fi facuta gradual, pentru ca specialiștii ne spun ca virusul nu dispare…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca sarbatorile pascale vor fi petrecute in "conditii atipice", departe de cei dragi si a facut apel la romani sa faca acest efort. "Suntem in prag de sarbatori pascale pe care anul acesta le vom petrece in conditii atipice, cei mai multi dintre noi departe…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis joi un mesaj pentru romani in care le-a multumit celor care au respectat restrictiile si constrangerile impuse de autoritati. Totodata, cu ocazia Pastelui, acesta a notat ca sarbatorile „le vom petrece in conditii atipice”. „Haideti sa facem impreuna acest efort,…

- Romanii care fac naveta, zilnic ori saptamanal, pentru a munci in Austria și care reprezinta jumatate dintre muncitorii țarii care asigura ingrijire non-stop nu au mai putut intra in Austria din cauza ca Ungaria și-a inchis granițele, fara excepții,...