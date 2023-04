Șeful PSD Campia Turzii, Avram Gal, are un restaurant in Cluj, unde, recent a introdus in meniu un preparat cu totul aparte: mici cu foița de aur. Liderul PSD și-a promovat noile preparate pe rețelele sociale. ”La doar 250 de lei puteți sa mancați cel mai bun burger cu aur. Așa arata cel mai bun burger din Romania”, spune el intr-un video pe TikTok. Prețul unui mic pornește de la 100 de lei, iar muștarul nu este inclus in preț. ”E pentru prima data cand clienții au cerut așa ceva și noi le-am oferit. Un mic e 100 de lei. Muștarul nu e inclus in preț”, a spus Avram Gal pentru Antena 3. Intrebat…