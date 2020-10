Michelle Obama il critica dur pe președintele SUA, Donald Trump, cu mai puțin de o luna inainte de alegerile prezidențiale. Fosta Prima Doamna spune ca oficialul american este „rasist” și seamana „frica și confuzia” in mintea americanilor. ”Ceea ce face presedintele este in mod clar fals, este rau din punct de vedere moral si, da, este raist”, l-a acuzat ea, referindu-se la valul de manifestatii impotriva brutalitatii politiei, asimilate de catre Donald Trump ”terorismului intern”. Manifestatii impotriva rasismului declansate de moartea lui George Floyd au degenerat uneori in revolte, iar unele…