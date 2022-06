Michelin şi Nokian Tyres sunt primii producători occidentali de anvelope care se retrag din Rusia Compania franceza, intre ai carei rivali occidentali in Rusia se afla Pirelli, din Italia, si Continental, din Germania, a declarat ca a devenit imposibila reluarea productiei din cauza problemelor lantului de aprovizionare, legate de sanctiunile impotriva Moscovei. Companiile straine care doresc sa paraseasca Rusia din cauza razboiului din Ucraina se confrunta, de asemenea, cu perspectiva adoptarii unei noi legi, in saptamanile urmatoare, care va permite Moscovei sa sechestreze bunurile si sa impuna sanctiuni penale. Acest lucru a incurajat unele companii sa-si accelereze plecarea. Diageo, cel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

