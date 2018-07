Stiri pe aceeasi tema

- Michele Ramis si Cord Meier-Klodt, ambasadorii Frantei, respectiv Germaniei la Bucuresti, sfatuiesc Romania sa renunte la luptele interne si sa profite de oportunitatile care ii vor fi oferite odata cu preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, care va da o noua perspectiva tarii.

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, sambata, la receptia organizata de Ambasada Republicii Franceze in Romania cu prilejul Zilei nationale a acestei tari. Ambasadorul Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES la inceputul lunii iulie, ca Romania…

- Ambasadorul Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat, miercuri, la Cluj, ca Romania trebuie sa continue in aceeasi directie lupta cu coruptia, dupa revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. "Ministerul de Externe al Frantei s-a exprimat pe aceasta tema.…

- Aseara a fost vernisata, la Sala Bizantina a Cercului Militar National, in prezenta ambasadorului Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm, si a vicepremierului Ana Birchall, expozitia de fotografii 39; 39;Militari americani si francezi pe frontul romanesc in Marele…

- Expozitia de fotografii "Militari americani si francezi pe frontul romanesc in Marele Razboi" - eveniment organizat sub patronajul presedintelui Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala din Camera Deputatilor, Dorel Caprar, - a fost vernisata marti seara, la Sala "Bizantina"…

- Aflat la a IX-a editie, Festivalul de Sah “Lions” de la Cluj-Napoca, unul dintre cele mai puternice turnee pentru juniori care se organizeaza in Romania, a reunit la start tineri sahisti din judetele Alba, Cluj, Mures, Satu Mare si municipiul Bucuresti. Turneul a beneficiat de un fond de premiere de…

- Judetul Prahova si orasele Piatra Neamt, Alba Iulia si Seini au castigat concursul ''Orasul durabil'', care a fost dedicat initiativelor inovatoare din domeniul dezvoltarii sustenabile, fiind organizat de Ambasada Frantei in Romania, in parteneriat cu Business France si Camera franceza…

- Luis Fonsi, creatorul hitului viral „Despacito” vine in Romania. Artistul a confirmat participarea la festivalul „El Carrusel”, unde va urca pe aceeasi scena cu Maluma. Festivalul debuteaza pe 30 iunie la Romexpo si se desfasoara pe parcursul a doua zile. Luis Fonsi, pe numele sau complet Luis Alfonso…