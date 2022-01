Stiri pe aceeasi tema

- Michael Schumacher, de 7 ori campion mondial in Formula 1, implinește azi 53 de ani. Fostul mare pilot german are in continuare mari probleme medicale, ca urmare a accidentului din iarna lui 2013. Schumacher a stat 21 de ani, cu 4 sezoane de pauza, intre 2006 și 2010, in Formula 1. A debutat in 1991,…

- Autoritațile din Galați pregatesc "o alternativa moderna de transport intre Galați și Braila", dupa cum susține chiar președintele Consiliului Județean, Costel Fotea. Aceasta alternativa este de fapt un drum expres care va avea o lungime de circa 11 kilometri și cate doua benzi pe sens. In plus, va…

- Frederic Sinistra, supranumit cel mai puternic om al Belgiei, a fost rapus de COVID-19, la numai 41 de ani. Sportivul a fost de trei ori campion mondial la kickbox. Moartea fulgeratoare a venit pe fondul infecției cu COVID-19. El s-a luptat cu temutul virus inca din luna noiembrie. Intr-un final a fost…

- Max Verstappen (24 de ani), proaspat campion mondial in Formula 1, se bucura de o viața luxoasa datorita caștigurilor care anul acesta ii poate aduce pana la 36 de milioane de euro din clauzele stipulate in contractul sau cu Red Bull. Olandezul, despre care se presupune ca are o avere care depașește…

- Malawi, tara în care cultivarea si comertul cu canabis medicinal sunt activitati legale, a cerut oficial legendei boxului Mike Tyson sa devina ambasador al industriei locale, informeaza AFP. Anunțul a fost facut de un purtator de cuvânt al Ministerului Agriculturii din acest…

- Femeia de 44 de ani, mama copilului de 12 ani care a decedat ieri in tragicul accident de la Strașeni se afla in stare grava la spital. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA, de catre Dorina Arsene, purtatoare de cuvant la Institutul de Medicina Urgenta.

- A fost la un moment dat coprezentator cu Andreea Marian la ”Surprize, surprize”, a fost actor la Teatrul Nottara, a activat și ca director de vanzari la Curentul și Uniplus Radio, iar in 2017 a parasit Romania.