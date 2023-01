Stiri pe aceeasi tema

- Starea fostului papa Benedict al XVI-lea ramane stabila, clericul german in varsta de 95 de ani, care este bolnav, participand in continuare la slujba in manastirea unde locuieste, au declarat vineri surse apropiate acestuia, transmite agentia ANSA. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Pe 29 decembrie 2013, in urma cu fix 9 ani, fostul mare pilot Michael Schumachr, acum in varsta de 53 de ani, a suferit un grav accident in timp ce se afla la schi. Schumacher a fost diagnosticat cu un traumatism cranian sever si o hemoragie cerebrala, fiind operat de doua ori la spitalul din Grenoble.…

- Botoșani24.ro a implinit 1 an! Va mulțumim! Botoșani24.ro a implinit astazi 1 an. In 2021, la data de 15 decembrie, Botoșani24.ro publica primele informații incercand sa urmeze un stil jurnalistic diferit de ceea ce se scria deja in presa locala și promovand ideea de a publica mult mai mult informații…

- „Starea lui Pele se amelioreaza progresiv!”. Acesta este anunțul imbucurator facut de spitalul in care este internat legendarul atacant. Brazilianul se afla la spitalul Albert Einstein, din Sao Paulo, unde este tratat pentru o infecție respiratorie. In ultimele zile, lumea fotbalului a fost zguduita…

- Mesajul lui Pele de pe patul de spital. Legendarul fotbalist a tinut sa isi linisteasca fanii cu privire la starea sa de sanatate. Mai mult, Pele a tinut sa multumeasca si Qatarului pentru mesajele de incurajare. Pele a postat, noaptea trecuta, in social media, un mesaj din spital, prin care si-a linistit…

- Lucian Bute a revnit in Romania și a acordat un interviu de colecție in podcastul lui Damian Draghici. Fostul campion mondial a dezvaluit ca și-a inceput cariera in box pe ascuns, pentru ca mama lui nu era de acord.

- Isabela Onoriu este decisa de divorțeze de fostul campion național la motociclist! Fosta soție a sportivului a declarat, in exclusivitate pentru Click!, ca nu vrea sa auda nici in ruptul capului de o impacare cu Daniel, avand in vedere ca faptul ca acesta s-a afișat recent cu o alta persoana cu care…

- Informatii contradictorii circula cu privire la starea de sanatate a sahistului rus Anatoli Karpov, fost campion mondial, care ar fi fost internat la Moscova din cauza unei rani la cap si ar fi tinut in coma artificiala, scrie ziarul L'Equipe, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…