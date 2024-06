Se redeschide urmarirea penala in dosarul privind controlul ISU de la Ferma Dacilor

Un prim termen de judecata are loc, marti, la Tribunalul Militar Bucuresti, in dosarul privind cererea de redeschidere de catre DNA a urmaririi penale in speta care viza modul in care reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de… [citeste mai departe]