Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Leu a ajuns din nou la Institutul Clinic Fundeni, pentru a doua oara in ultima luna. Medicul sau curant, Prof. Irinel Popescu, a dat detalii despre starea de sanatate a fostului campion național.

- Mihai Leu trece prin momente dificile și se pare ca problemele de sanatate nu ii dau pace. Marele campion a fost adus, din nou, de la Hunedoara la Spitalul Fundeni, de aceasta data fiind transportat cu elicopterul.

- Fostul campion de box și raliuri Mihai Leu, 55 de ani, internat de aproape trei zile la Spitalul Clinic Fundeni din București dupa complicațiile aparute in urma unei operații recente, a transmis pe Facebook ca este „pe maini bune” și vrea sa revina in cursele automobilistice.„Va mulțumesc tuturor pentru…

- Mihai Leu a ajuns, sambata, de urgența la un spital din București! Campionul de raliuri a fost internat și și-a petrecut noaptea sub monitorizarea medicilor. Iata cum a evoluat starea lui de sanatate și cum se simte in aceste momente. Mihai Leu a venit cu noi detalii despre ce vești a primit din partea…

- Fostul campion de box și raliuri Mihai Leu, 55 de ani, a fost internat vineri seara, 10 mai, la Spitalul Clinic Fundeni din București, din cauza unor complicații aparute in urma unei operații recente, a declarat sambata, 11 mai, Irinel Popescu, șeful Centrului de Boli Digestive si transplant hepatic…

- Seara trecuta, Florin Piersic a fost transferat de la Institutul Inimii, din Cluj Napoca, la Institutul Matei Balș din Capitala, cu un avion SMURD. Decizia ca Florin Piersic sa fie mutat de la Cluj-Napoca la București a fost luata de actor, impreuna cu familia sa, pentru a continua tratamentul cu antibiotice,…

- "Pot sa va spun ca in cursul zilei de duminica a suferit o interventie de extragere de sonde si indepartarea de stimulator. E intr-o stare buna, sub tratament medicamentos in continuare, interventia a decurs fara probleme", a declarat, marti, pentru AGERPRES, managerul Institutului Inimii, Florin Crisan.Transferul…

- Irinel Columbeanu trece printr-o perioada delicata, dupa cum a dezvaluit proprietarul azilului unde acesta locuiește. Fostul milionar are o stare de sanatate „fragila”, iar medicul i-a interzis sa mai calatoreasca. In varsta de 66 de ani, Irinel Columbeanu a renunțat la chiria in București și la sfarșitul…