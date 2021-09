Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Michael K. Williams, din serialul de succes ”The Wire” (”Cartelul crimelor”) a fost gasit mort, luni, in apartamentul sau din Brooklyn.Potrivit ABC News, in apartament ar fi fost gasite obiecte folosite pentru consumul de droguri, iar suspiciunile - neconfirmate inca oficial - sunt ca a murit…

- Actorul american Michael Kenneth Williams, pe care publicul si-l aminteste pentru interpretarea personajului de culoare Omar Little din serialul "The Wire"("Cartelul crimelor"), difuzat in perioada 2002-2008, a murit luni la varsta de 54 de ani, relateaza marti EFE. Trupul neinsufletit al actorului…

- Actorul american Michael K. Williams, cunoscut mai ales pentru rolul din serialul "The Wire" "Cartelul crimelor" , a fost gasit decedat in apartamentul sau din New York. El avea 54 de ani.Suspiciunile, neconfirmate inca oficial, sunt ca a murit din cauza unei supradoze.Michael K. Wiliams a fost nominalizat…

- Actorul Michael K. Williams, in varsta de doar 54 de ani, celebru pentru rolul din serialul „The Wire”, a fost gasit mort in apartamentul lui din Brooklyn. Surse din poliție au declarat pentru New York Post ca, in casa, au fost gasite accesorii de droguri

- Actorul Michael K. Williams, in varsta de 54 de ani, vedeta a serialului HBO „The Wire”, a fost gasit fara rasuflare in apartamentul sau din Brooklyn. Surse din politie au declarat pentru New York Post...

- Actorul Michael K. Williams, protagonistul serialului de succes „The Wire” (Cartelul crimelor) produs de HBO, a fost gasit mort, luni, in apartamentul sau din Brooklyn. Actorul, nominalizat la premiile Emmy, avea 54 de ani.

- Actorul Michael K. Williams, protagonistul serialului de succes „The Wire” („Cartelul crimelor”) produs de HBO, a fost gasit mort, luni, in apartamentul sau din Brooklyn. Actorul, nominalizat la premiile Emmy, avea 54 de ani.

- Alex Dragomir, un adolescent de 17 ani care a devenit celebru odata ajuns in Anglia, cu zeci de mii de urmaritori pe YouTube și pe Twitter, a murit din cauza unor probleme pe care le avea la inima. Vlogger-ul era cunoscut in online sub numele de Sir Kipsta.