- Michael Jordan a vorbit in premiera despre relația pe care fiul sau o are cu Larsa Pippen. Marcus Jordan și fosta soție a lui Scottie Pippen, coleg cu Jordan la Chicago Bulls, au o relație care a atras atenția ca urmare a diferenței mari de varsta, 16 ani. Intrebat recent daca e de acord ca Marcus (32…

- Ramona Badescu radiaza de fericire alaturi de alesul inimii ei, Fabio Cali. Vedeta a dezvaluit din ce motiv nu l-a botezat inca pe fiul ei. Ce vrea sa faca artista. Ce a marturisit, intr-un interviu exclusivitate pentru Antena Stars.

- Costin Gheorghe, fratele Elenei Gheorghe, traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de aleasa inimii lui. Cum se ințelege Marioana Man Gheroghe cu viitoarea ei nota. Ce a spus despre iubita fiului ei, intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars.

- Rugaciunea celui cu multe neimpliniri și rani sufletești Sfinte Parinte Efrem, am aflat ca milostivirea ta se arata cu grabire spre cei aflați in mare neimplinire și in sfașiere launtrica și de aceea am cutezat sa te caut și sa te rog sa imi asculți și mie durerea. Inca din copilarie mi-a fost dat sa…

- Alex Leonte traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Manuela Lupașcu. Puțini știu, insa, cum a cucerit-o el pe iubita lui, iar in exclusivitate pentru Xtra Night Show, nepotul lui Nea Marin a povestit totul cu lux de amanunte. Iata ce declarații a facut el in cadrul emisiunii!

- Alina Marymar este insarcinata in 6 luni și urmeaza sa-l faca pe Tzanca Uraganu tata pentru a treia oara. Aceasta s-a afișat pe rețelele de socializare cu burtica de graviduța, fiind imbracata intr-un compleu in culoare aprinsa.

- Ozana Barabancea a cunoscut-o pe iubita fiului ei, iar aceasta s-a temut la inceput de artista. Vedeta, care face parte din juriul de la „Te cunosc de undeva!”, are numai cuvinte de lauda la adresa fetei pe care baiatul ei o iubește.De 4 ani, Andrew, fiul Ozanei Barabancea, este implicat intr-o relație…

- Victor Slav și Selina s-au desparțit dupa trei ani de relație. Insa, ruptura nu s-a produs acum, ci in urma cu cateva luni. Fostul prezentator TV a fost discret cu viața personala, dupa divorțul de Bianca Dragușanu, astfel ca, s-a aflat tarziu despre faptul ca nu mai locuiește cu Selina. Victor Slav…