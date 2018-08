Michael Cohen, fostul avocat al lui Trump, suspectat de fraude de 20 milioane de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Justitia americana investigheaza daca Michael Cohen, avocatul personal al presedintelui Donald Trump, a comis fraude bancare si fiscale care se ridica la 20 milioane de dolari in cadrul unor imprumuturi obtinute de o societate familiala, a relatat New York Times, citat luni de France Presse. Anchetatorii…

- Procuratura federala din Statele Unite investigheaza imprumuturi de peste 20 de miliarde de dolari obtinute de fostul avocat personal al presedintelui Donald Trump, Michael Cohen, prin intermediul companiilor de taximetrie detinute de acesta si de familia sa, a relatat duminica New York Times, transmite…

- Procurorii federali din New York ancheteaza daca fostul avocat al presedintelui american Donald Trump, Michael Cohen, a comis frauda fiscala in legatura cu afacerea sa de taximetrie, relateaza marti Wall Street Journal, citand persoane familiarizate cu investigatia, informeaza Reuters. Cohen,…

- Un oligarh rus cu legaturi cu Kremlinul s-a intalnit cu avocatul lui Donald Trump, Michael Cohen, la Turnul Trump din New York cu mai putin de doua saptamani inainte de investirea actualului presedinte, a declarat vineri o sursa familiarizata cu aceasta intalnire, relateaza Reuters. In cadrul unei discutii…

- Michael Cohen a scris intr-un mesaj postat pe Twitter ca el si barbatul in cauza Evgeny Freidman, cunoscut si ca 'regele taxiurilor', 'nu sunt parteneri si nu au fost niciodata parteneri in aceasta afacere sau in oricare alta.'Friedman, un imigrant rus supranumit si "regele taxiurilor",…