Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Dorin Cocos, fostul sot al Elenei Udrea, a fost gasit vinovat de Tribunalul Bucuresti pentru spalare de bani, potrivit deciziei de miercuri a instantei. Decizia nu e definitiva si nu presupune executarea vreunei zile de inchisoare de catre Dorin Cocos. Instanta a luat mai multe decizii…

- Jussie Smollett, faimosul actor din „Empire”, a fost gasit vinovat pentru cinci capete de acuzare, inclusiv de faptul ca și-ar fi inscenat un atac rasist, iar acum risca sa fie condamnat la trei ani de inchisoare. Doi frați au declarat ca au fost platiți pentru a-l ataca, iar actorul ar fi apelat la…

- Karim Benzema, atacantul echipei de fotbal Real Madrid, a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare. Jucatorul a fost gasit vinovat de complicitate la tentativa de șantajare a lui Mathieu Valbuena, fostul sau coechipier de la naționala Franței. Pe deasupra, va avea de achitat o amenda de 75.000…

- Dan Șova este condamnat la inchisoare dar sentința nu este definitiva. Sentința pronunțata miercuri, 17 noiembrie, este de patru ani de inchisoare cu executare. Sentința de miercuri a fost pronunțata de o instanța de la Curtea de Apel București. Instanța l-a gasit vinovat pe Dan Șova de trafic de influenta…

- Dan Șova este condamnat la inchisoare dar sentința nu este definitiva. Sentința pronunțata miercuri, 17 noiembrie, este de patru ani de inchisoare cu executare. Sentința de miercuri a fost pronunțata de o instanța de la Curtea de Apel București. Instanța l-a gasit vinovat pe Dan Șova de trafic de influenta…

- Trump Organization nu trebuie sa plateasca milioane de dolari in facturi legale pentru Michael Cohen, fost avocat al lui Donald Trump, a decis vineri un judecator din New York, transmite Reuters. Michael Cohen a dat in judecata Trump Organization pentru ca nu si-a indeplinit promisiunea de…