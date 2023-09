Stiri pe aceeasi tema

- Aflat intr-o vizita la Timișoara, ministrul Sanatații Alexandru Rafila a vorbit despre procedura testarii antidrog in școli. Testele vor fi efectuate la solicitarea parinților care... The post Alexandru Rafila, despre testarea antidrog in școli: „Nu facem testarea de dragul testarii, ci ca sa putem…

- Echipa naționala de tenis a Romaniei va intalni Taiwan in cadrul Grupei Mondiale I a Cupei Davis by Rakuten, partida urmand sa se desfașoare, in... The post Copil, nominalizat pentru a 24-a oara in echipa de Cupa Davis. Romania va infrunta, la Mamaia, naționala din Taiwan appeared first on Special Arad…

- Scene șocante au avut loc in noaptea de duminica spre luni, la Botoșani. Un copil de doar doi ani a murit, iar fratele sau cu... The post O femeie și-a aruncat copiii pe geamul unui hotel, la Botoșani. Un copil de doi ani a murit pe loc appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Incident in zona UTA, luni dupa masa. O femeie a fost ranita dupa ce ușile unui tramvai s-au inchis in momentul in care aceasta incerca... The post Un carucior in care se afla un copil, prins intre ușile unui tramvai. Incidentul a avut loc in zona UTA appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Un copil de doar cinci ani din Fetești, județul Ialomița, a fost gasit de polițiști intr-un tren cu destinația Constanța, fara sa fie insoțit de un adult. Micuțul le-a povestit oamenilor legii de ce a plecat de acasa singur și unde vrea sa ajunga, iar aceștia au ramas total surprinși de explicația minorului.…

- La data de 04.08.2023, in jurul orei 17:30 in municipiul Timisoara , pe strada Colonel Enescu s-a produs un accident rutier, soldat cu ranirea unui... The post Biciclist cautat de polițiști la Timișoara, dupa ce a lovit un copil de 4 ani și a fugit appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Un copil a fost mușcat de o vipera pe Valea Cernei, in Masivul Godeanu. Incidentul a avut loc in apropiere de Herculane, scrie Gazeta de... The post Copil mușcat de o vipera pe Valea Cernei, in apropiere de Herculane appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Suntem in ziua 517 a razboiului pe scara larga inceput de Rusia in Ucraina. Forțele ruse au lansat un atac aerian asupra Kievului in primele... The post Nou atac aerian asupra Kievului, in primele ore ale zilei de marti. Ieri, un copil a fost ucis, un jurnalist AFP a fost ranit și tot ieri, rușii au…