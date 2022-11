Mic Dejun cu Rugăciune la Parlament! Politician important despre Judecata de Apoi (VIDEO) La Palatul Parlamentului s-a reluat zilele trecute, dupa o pauza de doi ani, evenimentul anual Mic Dejun cu Rugaciune . Un eveniment nu foarte mediatizat la care au participat 200 de lideri politici. Cațiva dintre ei au vorbit despre religie și pace, iar un lider politic important a facut referire la Judecata de Apoi! Evenimentul a fost organizat pe 3 noiembrie de catre de grupul ecumenic de rugaciune din legislativ! Au participat peste 200 de lideri politici, spirituali, diplomati si oameni de cultura. Tema editiei din acest an a fost „Mandatul imperativ al pacii intre exemplul personal, demersul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

