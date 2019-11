Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice a programat, in data de 6 noiembrie, redeschiderea unei emisiuni de obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro in valoare de 200 milioane euro, relateaza Agerpres.Citește și: BNR: cursul euro a crescut, iar dolarul a scazut Obligatiunile au o maturitate…

- Astfel, MFP a atras 200 milioane lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie, cu scadenta in 19 octombrie 2020, la un randament mediu de 3,13% pe an. Valoarea nominala a emisiunii de joi a fost de 200 de milioane de lei, iar bancile au subscris 381,4 milioane de lei. De asemenea, MFP…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 200 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont cu o maturitate reziduala de 12 luni, la un randament mediu de 3,1% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR), potirivit…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, marti, 40 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de luni, cand a imprumutat 675,2 de milioane de lei, la o dobanda de 3,38% pe an, printr-o emisiune de obligatiuni de stat benchmark, cu maturitatea reziduala la 36 de luni, potrivit datelor…

- Valoarea nominala a emisiunii suplimentare a fost de 60 de milioane de lei, dar s-au primit oferte de 75 milioane de lei.Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat, in august 2019, imprumuturi de la bancile comerciale de 3,995 miliarde de lei, din care 200 milioane de lei printr-o…