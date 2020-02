Stiri pe aceeasi tema

- In perioada ianuarie - noiembrie 2019 contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 9,924 miliarde euro, comparativ cu 8,205 miliarde euro in perioada ianuarie - noiembrie 2018, potrivit MediafaxIn perioada ianuarie - noiembrie 2019, datoria externa totala a crescut cu 7,262…

- În primele 11 luni din anul trecut contul curent al balantei de plati a înregistrat un deficit de 9,92 miliarde euro, comparativ cu 8,2 miliarde euro în perioada ianuarie - noiembrie 2018, arata datele publicate luni de Banca Naționala. Importurile masive au amplificat deficitul…

- Tinta de deficit bugetar pentru acest an a fost majorata de la 2,76% din PIB la 4,4% Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 3,56% din produsul intern brut dupa primele 11 luni din acest an, de la 2,8% din PIB la 10 luni, potrivit datelor publicate luni de Ministerul Finantelor Publice. In…

- Execuția bugetului general consolidat, conform datelor operative, s-a incheiat in primele 11 luni ale anului cu un deficit de 37,05 miliarde de lei, respectiv 3,56% din PIB, anunța Ministerul Finanțelor Publice.Citește și: Traian Basescu, ATAC SPUMOS: 'Daca e o gaura neagra in Guvern, este…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 9,201 miliarde de euro in primele 10 luni din 2019, in crestere cu 22,1% comparativ cu cel din perioada similara din 2018, de 7,532 miliarde de euro, informeaza luni Banca Nationala a Romaniei (BNR). In structura, balanta bunurilor a consemnat…

- Deficitul bugetului general consolidat pentru anul viitor este estimat la 3,6% din PIB, iar in 2021 soldul negativ urmeaza sa se reduca la 3,34%, in timp ce plafonul pentru datoria publica este stabilit la 45% din PIB, conform un proiect de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati…

- Așa cum ne așteptam cu toții, urmeaza o rectificare bugetara, una negativa. Dupa cum au tot avertizat specialiștii in finanțe, bugetul pe anul in curs a fost realizat cu ținte nerealiste, iar indicatorii economici, ca și realitatea, le-au validat avertismentele. Iata ca acum suntem in momentul in care…