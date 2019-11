Stiri pe aceeasi tema

- Decizia agentiei de rating Fitch de reconfirmare a ratingului de tara al Romaniei la BBB minus, cu perspectiva stabila, este sustinuta de nivelul moderat al datoriei publice, dar si de evolutia pozitiva a PIB-ului pe cap de locuitor si a indicilor dezvoltarii umane, informeaza Ministerul Finantelor…

- Fitch Ratings a confirmat vineri ratingurile pentru datoriile pe termen lung in valuta si moneda locala ale Romaniei la "BBB minus", perspectiva asociata pentru ambele calificative fiind stabila. Agenția arata ca se așteapta la o slabiciune graduala a finanțelor publice și la o creștere a deficitului…

- Rectificarea bugetara se numara printre prioritatile ministrului propus al Finantelor Publice, Florin Citu. "Primul si primul lucru pe care trebuie sa-l facem este rectificarea bugetara", a anuntat, marti, Florin Citu, propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Finantelor Publice, conform…

- In opinia directorilor generali ai companiilor din Romania, dintre masurile care ar imbunatați mediul de afaceri din Romania pe primul loc este scaderea taxarii muncii (84%), urmata de controlul și limitarea evaziunii fiscale (72%) și dezvoltarea infrastructurii (61%), potrivit Mediafax.Noua…

- Deficitul de cont curent a crescut cu 16%, in primele opt luni din 2019, arata datele publicate luni de Banca Naționala a Romaniei – BNR. Astfel, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 7,080 miliarde de euro, in primele opt luni din 2019, in crestere cu 16% comparativ cu cel…

- Banca Mondiala a revizuit in crestere la 4,2% estimarile privind avansul economiei romanesti in 2019, cu 0,6 puncte procentuale mai mult fata de prognoza din iunie 2019, se arata intr-un raport publicat miercuri de Banca Mondiala (BM). De asemenea, institutia financiara internationala se asteapta…

- Contul curent al balantei de plati a înregistrat un deficit de 6,02 miliarde de euro în primele 7 luni, cu circa 1,2 miliarde de euro mai mult decât în perioada similara din 2018, arata datele transmise vineri de Banca Centrala. Pe componente, balanta bunurilor a consemnat un…

- Senatorul PNL Florin Citu dezvaluie ca Guvernul Dancila a adoptat, in sedinta de miercuri, o hotarare prin care toate documentele de la Ministerul Finantelor Publice sunt secretizate. Aceasta se numeste "Hotarare pentru aprobarea listei cuprinzand categoriile de informatii secrete de stat,…