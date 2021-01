Comisia Europeana estimeaza ca prefinantarea pentru proiectele din Planul National de Redresare si Rezilienta va putea fi pusa la dispozitia statelor membre pana in vara acestui an, in functie de evolutiile si eforturile acestora de a finaliza planurile nationale, informeaza Ministerul Finantelor printr-un comunicat. Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a avut vineri o videoconferinta cu Johannes Hahn, comisarul european pentru buget si administratie, in contextul adoptarii legislatiei orizontale aferente acordului asupra Cadrului Financiar Multianual 2021-2027 si pachetului de redresare Next…