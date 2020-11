Ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Bolos, si Liviu Rogojinaru, secretar de stat in Ministerul Economiei, participa joi la videoconferinta "IMM-urile in criza". Dezbaterea isi propuna sa raspunda la intrebari precum: de ce anume mai au nevoie firmele in actualul context? ce asteapta firmele de la stat, ce asteapta statul de la firme? ce solutii rapide de finantare ai la indemana? ce noi programe sunt pregatite de autoritati si cum pot fi folosite eficient cele existente? ce anume trebuie schimbat la Startup Nation ca si la alte programe? ce solutii exista pentru actuala criza?



