Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor (MF) a publicat Cadrul Obligatiunilor Verzi al Romaniei, document de referinta pentru emiterea de obligatiuni verzi la nivel suveran pentru finantarea cheltuielilor aferente proiectelor care contribuie direct la indeplinirea obiectivelor de mediu si de dezvoltare durabila ale Romaniei.…

- Ministerul Finanțelor a lansat luni o noua ediție Tezaur cu dobanzi neimpozabile de pana la 7,10%. De la inceputul anului 2023 pana in prezent, in cele 11 ediții ale programului, romanii au ales sa investeasca peste 12 miliarde de lei.

- Incepand de astazi, 18 decembrie 2023, romanii pot investi in titlurile de stat TEZAUR, cu scadența de 1 și 3 ani, cu dobanzi anuale de 6,10% și, respectiv, 7,10%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu și sunt in forma dematerializata. De la inceputul anului 2023 pana in prezent, in cele 11…

- Sindicatul National al Grefei Judiciare ”Dicasterial” anunta joi ca se va suspenda activitatea la nivelul tuturor instanțelor și parchetelor din țara, inclusiv ședințele de judecata, timp de 4 ore, in intervalul orar 10.00-14.00. Decizia a fost luata avand in vedere ca revendicarile de ordin salarial…

- Ministerul Finanțelor și ANAF au anunțat marți ca au publicat un ghid pentru contribuabili care ofera informații esențiale pentru adoptarea și implementarea facturarii electronice. Amintim ca de la 1 ianuarie 2024 va fi obligtorie implementarea sistemului RO e-Factura pentru toate livrarile de bunuri…

- Deputatul UDMR Miklos Zoltan a declarat, luni, la dezbaterea motiunii simple impotriva ministrului Finantelor, ca exista cateva probleme majore legate de guvernare, in general, si de Ministerul Finantelor, in particular. „Initiatorii motiunii, si noi insine, constatam cateva probleme majore legate de…

- Compania Naționala de de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, miercuri, lansarea aplicației informatice „eAST - emitere Autorizații Speciale de Transport la cerere in mod electronic”.

- Senatorul PNL susține intr-o postare pe pagina sa de Facebook, referitor la o prevedere din ordonanța de reducere a cheltuielilor pentru a evita rectificarea bugetara, pregatita de Ministerul Finanțelor, ca PNL ar trebui sa se opuna și sa scoata articolul respectiv din OUG.Florin Cițu face referire…