- Guvernul mexican a salutat miercuri suspendarea de catre noul presedinte american Joe Biden a constructiei zidului de la frontiera Mexicului cu SUA, precum si proiectul lui Biden privind reforma migratiei, informeaza joi AFP, preluata de Agerpres.

- Presedintele american Donald Trump a parasit miercuri dimineata Casa Alba, cu cateva ore inainte de finalul mandatului sau, fara sa-l fi primit mai intai pe succesorul sau, Joe Biden, care va depune juramantul la pranz, relateaza AFP si DPA. Elicopterul prezidential Marine One, avandu-i la bord pe Donald…

- Vicepresedintele american Mike Pence a promis joi ca va respecta istoria tarii si va asigura o tranzitie sigura de putere catre presedintele-ales Joe Biden, la opt zile dupa ce sustinatorii liderului in exercitiu de la Casa Alba, Donald Trump, au luat cu asalt Capitoliul, relateaza Reuters. Pence a…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump si-a numit mai multi consilieri apropiati in consilii de administratie ale unor institutii publice, un semn al faptului ca isi pregateste plecarea de la Casa Alba, in pofida refuzului sau incapatanat de a-si recunoaste infrangerea in alegerile prezidentiale…

- Donald Trump, presedintele SUA in exercitiu, a anuntat ca va pleca de la Casa Alba, daca va pierde votul electorilor din Colegiul Electoral, transmite BBC.Donald Trump a spus ca va parasi Casa Alba, daca Joe Biden va fi confirmat oficial ca urmatorul președinte american de catre Colegiul Electoral."Cu…

- Presedintele-ales american Joe Biden, care a promis un ”Guvern care sa reprezinte America” a trecut la construirea unei echipe in care sunt prezente femei, fara sa astepte ca Donald Trump sa-si recunoasca infrangerea in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie, relateaza AFP, conform news.ro.…

- Joe Biden a devenit cel de-al 46-lea președinte al națiunii Americane, au anunțat CNN, BBC și AP. Chiar in momentele cand intreaga planeta afla despre alegerea lui Biden, Donald Trump se juca golf. El știa ca va pierde alegerile și ca mandatul sau la Casa Alba s-a terminat.