- Mii de susținatori ai unui partid de opoziție ceh prorus s-au adunat sambata, 16 septembrie, in Praga, pentru a protesta impotriva guvernului de centru-dreapta al țarii, criticand gestionarea economica și sprijinul militar acordat Ucrainei, informeaza Reuters.Protestul a fost convocat de mișcarea PRO,…

- Un fotograf Reuters a surprins momentul in care protestatarii pentru clima au intrerupt timp de aproape o ora semifinala feminina de la US Open dintre americanca Coco Gauff și cehoaica Karolina Muchova, joi (7 septembrie). In timp ce Gauff conducea cu un set, a izbucnit o incaierare in partea superioara…

- Cel puțin șapte persoane au murit dupa ce mai mulți barbați inarmați din Haiti au deschis focul asupra unui grup de protestatari conduși de un preot, potrivit Reuters.Incidentul a avut loc intr-o suburbie din nordul capitalei Port-au-Prince. Cel puțin șapte oameni au murit in timpul atacului, dar…

- Protestatarii au organizat un miting in centrul Seulului marți (22 august) pentru a demonstra impotriva planului Japoniei de a elibera in ocean apa radioactiva tratata, din centrala nucleara de la Fukushima, distrusa de tsunami, potrivit Reuters. Japonia a anunțat marți ca va incepe sa elibereze in…

- George Simion iese tare: 'Protestatarii de la Ministerul Sanatații nu sunt de la AUR!'Liderul AUR, George Simion, se dezice de cei care protesteaza in fața Ministerului Sanatații, asta dupa ce au aparut violențele, și spune ca acei oameni nu sunt din AUR. Va reamintim ca AUR a organizat joi…

- Protestatarii peruani condamna discursul președintelui Dina Boluarte din Congres, manifestandu-se violent și generand confruntari serioase cu poliția. Proteste intense au izbucnit pe strazile din Lima vineri (28 iulie), cand președintele Dina Boluarte s-a adresat Congresului, solicitand puteri legislative…

- Mii de oameni au manifestat luni (24 iulie) in Yemen, in capitala Sanaa, impotriva profanarii(arderii) Coranului in Danemarca și Suedia, potrivit Reuters. Protestul a fost organizat de mișcarea Houthi care controleaza o mare parte din nord-vestul Yemenului, inclusiv capitala Sanaa, de la sfarșitul anului…

- Protestatarii au blocat principalele autostrazi din Israel, marți, dupa ce o controversata reforma a Curții Supreme a fost aprobata intr-o procedura preliminara, cu sprijinul deplin al premierului Netanyahu și al coaliției sale de extrema dreapta, relateaza Reuters.