Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit a inregistrat in ultimele 24 de ore inca 115 de decese provocate de epidemia COVID-19, numarul total al persoanelor care si-au pierdut viata in aceasta tara din cauza noului coronavirus ajungand astfel la 578, a anuntat joi seara Ministerul Sanatatii de la Londra,

- In Spania au fost inregistrate 738 de decese cauzate de noul coronavirus in ultimele 24 de ore, transmite, miercuri, Reuters.In Spania au fost inregistrate 738 de decese cauzate de noul coronavirus in ultimele 24 de ore, conform Mediafax. Anuntul a fost facut astazi de catre Ministerul…

- In Spania numarul persoanelor care și-au pierdut viața din cauza noului coronavirus a ajuns la un numar record: 2.696. In ultimele 24 de ore, și-au pierdut viața 514 persoane, a anunțat Ministerul Sanatații din Spania, potrivit AFP și Reuters. Spania a ajuns printre cele mai afectate țari de pandemia…

- Inca doua persoane au murit in Franța din cauza coronavirusului, au anunțat vineri autoritațile, astfel ca bilanțul a ajuns la noua decese, informeaza cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.In ultimele 24 de ore au fost confirmate 154 de cazuri suplimentare de infectare cu noul virus, a transmis…

- Spania a anuntat marti un prim deces cauzat de epidemia provocata de noul coronavirus, un barbat care a murit in februarie si a carui autopsie a aratat ca era purtator al virusului, au anuntat autoritatile din regiunea Valencia, relateaza AFP si Reuters. ‘Este vorba despre un pacient care a murit pe…

- Un barbat din regiunea Valencia a murit din cauza coronavirusului, acesta fiind primul deces înregistrat în Spania de la debutul epidemiei, a declarat marți un oficial local, citat de Reuters. Testele au aratat ca barbatul, care a murit pe 13 februarie, a fost ucis de virus, a declarat…

- Un italian de 77 de ani diagnosticat cu virusul ucigas a murit vineri. Acesta este primul deces inregistrat in Europa, in cazul unui cetatean european. Numarul celor infectati cu noul coronavirus a ajuns la 20 in Italia. Epidemia s-a agravat vineri in nordul tarii, oficialii anuntand 14 noi cazuri…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va reanaliza joi, intr-o sedinta cu usile inchise, daca trebuie sa declare stare de urgenta la nivel global din cauza coronavirusului din China, unde numarul deceselor a urcat la 170, in timp ce guvernele straine isi evacueaza cetatenii din provincia Hubei, care…