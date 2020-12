Metroul nu circulă în noaptea de Revelion Compania Metrorex anunța ca metrourile nu vor circula in noaptea de Revelion. „Metrorex informeaza publicul calator ca in contextul prelungirii starii de alerta la nivel național cauzata de pandemia cu coronavirus și in conformitate cu dispozițiile legale – H.G. nr. 1065/11.12.2020, in noaptea de 31 decembrie 2020/01 ianuarie 2021, trenurile de metrou nu vor circula”, transmite Metrorex. In zilele de 1, 2 și 3 ianuarie 2021, trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele la un interval de 9 minute. The post Metroul nu circula in noaptea de Revelion appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

