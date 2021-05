„Metroul” Hamas, lovit în plex de armata Israelului Armata israeliana afirma ca a lovit 15 km de tuneluri și un sediu al gruparii teroriste Hamas, acuzata ca și-a plasat instalațiile militare in centrul populațiilor civile. IDF (Tsahal, forțele armate israeliene) a declarat ca avioanele sale au lovit intrarea intr-un tunel sapat de grupul terorist Hamas langa o gradinița și o moschee din sudul […] The post „Metroul” Hamas, lovit in plex de armata Israelului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

