Metroul din Drumul Taberei ar putea deveni funcțional de la sfârșitul săptămânii Pregatiți șampania, dar nu o deschideți inca. Tronsonul de metrou din Drumul Taberei ar putea deveni funcțional in acest final de saptamana. Primul termen avansat pentru metroul din Drumul Taberei a fost 2015. Magistrala de metrou M5 din Drumului Taberei, de la Raul Doamnei la Eroilor 2, inceputa in 2011, ar putea fi inaugurata in acest week-end. Magistrala 5 de metrou, Sectiunea Raul Doamnei – Eroilor, inclusiv Valea Ialomitei, va avea aproape 7 kilometri lungime si este compusa din 10 statii de metrou si un depou. Orban nu mai credea ca se va fsarși Premierul Ludovic Orban a spus de-a lungul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

